Беглов ответил депутатам, что не может сам установить критерии для лишений полномочий мундепов

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на запрос депутатов от Партии роста Оксаны Дмитриевой и Сергей Трохманенко о лишении полномочий муниципальных депутатов города за якобы обнаруженные ошибки в их декларациях о доходах. Парламентарии попросили главу города поручить комитету территориального развития установить четкие и единые для всех депутатов и гражданских служащих критерии, по которым нарушение в отчете о доходах и имуществе признаются существенным или несущественным. На время же разработки этих критериев депутаты предложили рекомендовать муниципалитетам приостановить принятие решений о лишении полномочий мундепов.

Беглов в своем ответе заявил, что декларации проверяет не комитет, а непосредственно администрация губернатора. Глава города добавил, что критерии ведомство берет из документа Минтуда - "Обзор практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции". Создать дополнительные критерии правительство Петербурге не может - нет полномочий, заявил Беглов.

"Обзор практики..." от Минтруда представляет из себя документ, где перечислено, за какие нарушения какие меры наказания применяли муниципальные и государственные органы. Муниципальные советы Петербурга при лишении мандатов своих оппозиционных коллег заявляли, что не могут перечить слову губернатора: если он решил, что нарушение существенно и депутат должен быть лишен полномочий, то такое решение и следует принять.

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