Три избранных депутата МО "Московская застава" пожаловались в Горизбирком на пассивность ИКМО

Петербуржцы Александр Будберг, Екатерина Жаркова и Анна Кузнецова, доказавшие в суде свое право быть депутатами МО "Московская застава", но так и не получившие мандаты, 22 декабря сообщили об этой ситуации в Санкт-Петербургскую городскую избирательную комиссию (текст обращения есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Горсуд 6 ноября обязал избирательную комиссию муниципалитета передать депутатские полномочия бывшим кандидатам в течение месяца, то есть до 7 декабря. Отметим, что Жаркова и Кузнецова шли на выборы от партии "Яблоко", Будберг - самовыдвиженцем. Согласно решению суда, места для них должны освободить единоросс Наталья Федорова, Екатерина Кочергина из ЛДПР и самовыдвиженка Мария Агафонова.

"Бездействие ответчика по вышеуказанному административному делу - избирательной комиссии МО "Московская застава", не имеет под собой никаких правовых оснований, поскольку предписанный городским судом г. Санкт-Петербурга вышеприведенный порядок действий ИКМО "Московская застава" - однозначный и исчерпывающий", - говорится в обращении в Горизбирком.

Представители ИКМО и ТИК № 19 подали касационную жалобу на судебное определение. Авторы обращения в Горизбирком указали, что это не может быть основанием для отказа исполнять вступившее в силу решение городского суда.