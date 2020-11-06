Суд обязал ИКМО "Московская застава" передать мандаты оппозиционерам в течение месяца

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Московского районного суда об отмене итогов выборов на избирательном участке №1280 МО "Московская застава", рассказала ЗАКС.Ру экс-кандидат в муниципальные депутаты округа от "Яблока" Анна Кузнецова. По данному решению, она, еще одна представительница "яблочников" Екатерина Жаркова и самовыдвиженец Александр Будберг проходят в совет МО "Московская застава". Места для них должны освободить Мария Агафонова (самовыдвижение), Екатерина Кочергина (ЛДПР) и Наталья Федорова ("Единая Россия").

Кузнецова сообщила, что Горсуд обязал избирательную комиссию муниципалитета исполнить принятое решение в течение месяца. То есть ИКМО до 6 декабря должно передать мандаты мундепам "яблочницам" и самовыдвиженцу Будбергу, если не будет подана новая апелляция.

Напомним, во время подсчета голосов после муниципальных выборов 8 сентября 2019 года на УИК №1280 перевес был в пользу кандидатов от оппозиции, но подсчет комиссия не закончила – их засняли выходящими с бумагами из здания, в котором располагался участок. На рассмотрении дела в районном суде представитель ИКМО и некоторые свидетели заявляли, что якобы только перешли в другое помещение в здании из-за сломавшегося принтера. Кузнецова же с Будбергом настаивали на том, что комиссия покинула здание и не возвращалась в него.