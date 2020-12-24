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12:27

ИКМО "Ланское" признало недействительными итоги выборов по 2-му округу

фото ЗакС политика ИКМО "Ланское" признало недействительными итоги выборов по 2-му округу

Избирательная комиссия муниципального образования "Ланское" (бывшая "Черная речка") признало недействительными итоги мунвыборов 2019 года по 2-му округу, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Ранее Горизбирком обязал ИКМО принять данное решение.  

В пресс-службе ГИК заявили, что муниципальный избирком полностью исполнил поручение Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Новые выборы по 2-му округу муниципалитета будут назначены в установленный законом срок, который еще не истек, уточнили в пресс-службе.

Ранее экс-кандидат в муниципальные депутаты МО "Черная речка" (ныне "Ланское") Павел Чупрунов выиграл в Приморском районном суде у ИКМО - итоги выборов по 2-му округу признаны недействительными. Выборы там выиграли пять представителей "Единой России", в числе которых брат спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова Василий. Позже решение районного суда устояло в городской инстанции в августе 2020 года, но ИКМО итоги выборов по 2 округу не признавала недействительными. 

 


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