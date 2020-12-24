18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:36

Семейную пару приговорили совокупно к 25 годам колонии по делу о госизмене из-за свадебного фото

фото ЗакС политика Семейную пару приговорили совокупно к 25 годам колонии по делу о госизмене из-за свадебного фото

Калининградский областной суд огласил приговор в отношении обвиняемых в государственной измене супругов Константина Антонца и Антонины Зиминой: мужчину отправили в колонию на 12,5 лет, его жену - на 13 лет, уведомил "МБХ медиа" адвокат Михаил Баев.

"Антонцу Константину дали 12 лет и шесть месяцев строгого режима, Антонине Зиминой — 13 лет общего режима. Также штрафы по 100 тысяч рублей и ограничение свободы по году. Обжаловать, конечно, будем", – отчитался защитник супружеской пары.

Прокурор требовал для Антонца и Зиминой 13 и 14 лет лишения свободы соответственно. Процесс проходил в закрытом режиме, материалы дела засекречены.

Вину в инкриминируемом правонарушении оба не признали.

Напомним, что в основу дела легли события, которые произошли весной 2015 года на свадьбе, куда пригласили бывшего одноклассника Зиминой - им и оказался сотрудник ФСБ. По словам отца подсудимой, мужчина сам предметно информировал окружавших его гостей о месте своей занятости, раздавая визитки и охотно делая фото с собравшимися. В числе присутствовавших были родственники невесты, проживающие в Латвии.

"Никто и не думал, что это какое-то преступление, так как оперативник ФСБ не делал из своей работы секрета", - рассказывал отец Зиминой.

Однако вскоре после того, как фото, на которых был запечатлен оперативник, появились в интернете, а затем каким-то образом попали в сюжет одного из прибалтийских телеканалов, супругов задержали и обвинили в госизмене.

Примечательно, что сам силовик не проходил по делу даже свидетелем. Кроме того, во время разбирательства не были допрошены гости торжества, которые могли бы подтвердить информацию о том, что служащий ФСБ не скрывал сведений о роде занятий.

В июле 2018 года обоих супругов отправили под арест.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:57 У метро "Проспект Большевиков" появилась перехватывающая парковка

16:33 Госдума одобрила проект закона о штрафах за нарушение финансирования митингов

13:07 Госдума одобрила законопроект о четырехкратном увеличении штрафов за неповиновение силовикам

9:28 Депутата Вяткина удивил его комментарий закона о клевете, который он не давал

23 декабря, 17:56 Суд зарегистрировал иск Пивоварова о неуказанной резиденции в декларации Беглова

23 декабря, 17:02 Лидера движения "За новый социализм" Платошкина оставили под домашним арестом до марта

23 декабря, 13:29 Мундеп Владимирского округа предложила запретить катание на лошадях в центре Петербурга

23 декабря, 13:26 Госдума одобрила идею блокировать в РФ иностранные сайты за цензуру против россиян и СМИ

23 декабря, 12:57 Бывшего главного редактора сайта "Единой России" нашли мертвым в Москве

23 декабря, 12:35 Суд прекратил дело активистки Апахончич об участии в "вульва-балете" в поддержку Юлии Цветковой


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:59 Муниципал: Депутаты МО "Гражданка" написали послания Деду Морозу

16:57 У метро "Проспект Большевиков" появилась перехватывающая парковка

16:50 "Нет никакого произвола": Ограничения Беглова обсудили в Уставном суде

16:33 Госдума одобрила проект закона о штрафах за нарушение финансирования митингов

16:09 Муниципал: Нуждающиеся в транспорте активисты пустили по Шушарам "трамвай Беглова"

15:36 Удальцову назначили 10 суток ареста, в суде он объявил голодовку

15:22 Глава Ростуризма нашла "беспрецедентными" меры поддержки петербургского турбизнеса

14:55 "Зарубка на моём сердце": Макаров рассказал о деле Романа Коваля и депутатских поправках

14:50 В Москве открывают вакцинацию для силовиков и духовенства

14:25 В Купчино построили хоккейную академию имени Харламова

14:16 "У отдельных есть желание вытолкнуть меня из ЗакСа": Макаров не намерен участвовать в грядущих выборах в Госдуму

13:40 "Вирус и днем не спит": Макаров выступил против закрытия общепита после 23:00

13:07 Госдума одобрила законопроект о четырехкратном увеличении штрафов за неповиновение силовикам

12:47 Почти треть сенаторов болела коронавирусом или контактировала с зараженными

12:36 Семейную пару приговорили совокупно к 25 годам колонии по делу о госизмене из-за свадебного фото

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru