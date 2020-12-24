Нуждающиеся в транспорте активисты пустили по Шушарам "трамвай Беглова"

Активисты, живущие в Шушарах и годами ожидающие создания более удобной транспортной инфраструктуры, провели акцию под названием "Трамвай Беглова", о которой ЗАКС.Ру рассказал депутат местного муниципалитета Илья Смирнов. По Старорусскому и Новгородскому проспектам они провезли игрушечный трамвай с изображением петербургского губернатора, прилепленным к кабине. Он проехал через еще один символ местного протеста - "колумбарий шушарских надежд".

По мнению инициаторов акции, трамвайная линия, о которой говорится на официальном уровне с 2017 года и которая могла бы удачно связать удаленный район с чертой города, рискует остаться проектом на бумаге. Маловероятно, с их точки зрения, что концессионер сумеет достичь компромисса с застройщиками, которым полностью принадлежат Старорусский и Новгородский проспекты.

Фото: Илья Смирнов