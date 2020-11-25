В Шушарах установили протестную инсталляцию с упреками в адрес Смольного

Жители Шушар, отчаявшиеся ждать позитивных изменений в своем микрорайоне, обещанных петербургским правительством, разместили импровизированный "колумбарий" из несбывшихся надежд в виде бетонных блоков с табличками. Своеобразный арт-объект располагается на пустыре на Старорусском проспекте. Насущных и при этом не решенных властями проблем у авторов инсталляции накопилось несколько десятков. Вину за плохое благоустройство и медленные темпы развития своей окраины инициаторы акции возлагают прежде всего на губернатора Александра Беглова и его заместителя Николая Линченко.

"Огромное горе постигло нас и привело сегодня в это траурное место - Шушарский колумбарий надежд. Долгие годы тысячи жителей Центральной Усадьбы жили ожиданиями и надеждами, но пустые обещания чиновников так и остались на бумаге", - гласит подпись к фотогалерее в паблике "Шумные Шушары".

Среди "похороненных" надежд - современные павильоны ожидания общественного транспорта, "нерезиновые детсады", безопасные пешеходные переходы, новый въезд в поселок, зеленые дворы, продление автобусных маршрутов, скейт-парк, освещенные улицы, "доверие к словам Беглова", "совесть господина Омельницкого".

Фото: "Шумные Шушары" / ВКонтакте

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