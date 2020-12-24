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24 декабря, 18:32

Ходачек положительно оценил работу властей Петербурга в коронавирус

фото ЗакС политика Ходачек положительно оценил работу властей Петербурга в коронавирус

На пресс-конференции о политических итогам 2020 года в ТАСС президент НИУ ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек заявил, что положительно оценивает работу команды губернатора города в перерод пандемии. По его мнению, все в городе работало устойчиво и без сбоев. В частности, экономический и хозяйственный механизмы города работали устойчиво, считает Ходачек.

- Не было крупных техногенных катастроф, не было сбоя в работе общественного транспорта, напряженно работали сфера социальная и сфера здравоохранения, но тем не менее, мне кажется, все в тех условиях… Вы знаете о власти вспоминают, когда что-то становится плохо: нет воды, отопления, не работает электроэнергия. А, когда все нормально, жители воспринимают все как само собой разумеющееся и не задают себе вопрос, какими усилиями для тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города, это достигнуто. Поэтому я считаю, что результат хороший, - заявил Ходачек. 

Также он заявил, что события 2020 года для Петербурга можно разделить на черные и белые полосы "как у зебры". 

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