Губернатор Ульяновской области заразился коронавирусом

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил в своем Instagram, что у него и его супруги диагностировала коронавирусная инфекция.

О первых симптомах Морозов сообщил накануне. У него поднялась температура, появился кашель, и тогда он решил сдать анализы. По его словам, кроме коронавируса, у него диагностировали пневмонию.

Морозов намерен работать удаленно, "по мере сил", проводя совещания с министрами. "Не унываем, ведь настрой тоже влияет на выздоровление", - подытожил он.

За время эпидемии коронавируса с инфекцией столкнулись главы 26 регионов. В том числе переболел губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В декабре от коронавируса умерла супруга бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко Екатерина.

фото: Сергей Морозов / ВКонтакте

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