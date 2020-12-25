Соболь стала свидетельницей по делу о незаконном проникновении в жилище

Юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь проходит свидетелем по делу о нарушении неприкосновенности жилища, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Владимира Воронина.

По словам Воронина, сейчас Соболь допрашивают. При обыске у нее изъяли, оргтехнику и планируют провести выемку обуви.

"Само дело было возбуждено по заявлению некоей Субботиной. Вероятно, с ней и с моей доверительницей будет проведена очная ставка", - добавил адвокат. По его словам, у Соболь хотели взять подписку о неразглашении материалов дела, но она отказалась ее дать.

О возбуждении дела по ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) стало известно 25 декабря. Этим же утром к Соболь нагрянули с обыском силовики.

Подобным уголовным делом Соболь грозили, когда ее задержали у дома одного из героев расследования об отравлении Алексея Навального Константина Кудрявцева. В итоге Соболь вменили неповиновение полиции и оштрафовали на тысячу рублей.

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов