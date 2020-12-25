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14:17

Эргашев рассказал Дмитриевой о дефиците транспорта для амбулаторных врачей

фото ЗакС политика Эргашев рассказал Дмитриевой о дефиците транспорта для амбулаторных врачей

Ответственный за сферу здравоохранения петербургский вице-губернатор Олег Эргашев ответил на запрос депутатов Заксобрания Оксаны Дмитриевой и Сергея Трохманенко, поинтересовавшихся у него транспортным обеспечением медиков амбулаторного звена, в частности - участковых врачей.

Чиновник сообщил, что на сегодняшний день развозят врачей по домам 238 машин, однако необходимо ещё 30 автомобилей для полной укомплектовки.

Члены Партии Роста полагают, что на данные цели следует выделить дополнительные средства - к примеру, из резервного фонда Петербурга.

"Мы предлагали при рассмотрении бюджета, и повторяем сейчас - необходимо увеличить финансирование здравоохранения за счет привлечения средств резервного фонда, либо осуществляя перераспределение средств за счет других статей. В том числе, и на закупку автомобилей для медиков амбулаторного звена и машин скорой помощи. Также, если сейчас в Санкт-Петербурге фиксируется дефицит врачей для амбулаторного обслуживания, нужно еще раз рассмотреть вопрос о привлечении специалистов частных медицинских клиник для амбулаторного приема", - делится соображениями Дмитриева.

Касаемо нехватки 30 машин, то этот вопрос, полагает парламентарий, можно решить за счет привлечения автопарка предприятий и организаций.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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