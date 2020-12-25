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Муниципал

15:07

В МО "Светлановское" приняли бюджет 9 голосами при 20 избранных депутатах

фото ЗакС политика В МО "Светлановское" приняли бюджет 9 голосами при 20 избранных депутатах

Муниципальное образование "Светлановское" на заседании 24 декабря голосовало за бюджет 2021 года, рассказал ЗАКС.Ру депутат округа Юрий Мазурик. По его словам, глава МО Янина Евстафьева объявила документ принятым, когда за него проголосовало девять человек. При этом, установленное число депутатов в муниципалитете составляет 20 человек.

Согласно регламенту МО "Светлановское", часть решений совет может принимать простым большинством. В законе Петербурга об организации местного самоуправления сказано, что решения "принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов".

Мазурик сообщил, что финансовый документ депутаты получили за сутки до заседания. Кроме этого, к бюджету были претензии у некоторых мундепов, рассказал Мазурик. В частности, по его словам, необходима корректировка некоторых адресных программ. Мундеп рассказал, что часть его коллег предложили пока не принимать документ, а ещё поработать над ним и одобрить в январе 2021 года. 

Ранее в МО "Светлановское" мандата лишили депутата от КПРФ Константина Сотонина. Округ лишился еще одного депутата - 16 декабря скончался замглавы муниципалитета Сергей Хомко. 

Добавим, ранее в МО "Красное село" шесть депутатов присутствовало на заседании 21 декабря и единогласно проголосовали за назначение Евгения Мареева главой муниципалитета. В Уставе муниципалитета прописано, что на заседании по выбору главы должно присутствовать "не менее 2/3 от числа избранных депутатов".  

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