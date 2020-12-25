Беглов: Петербург потратил на борьбу с коронавирусом 53 млрд рублей

Во время встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным петербургский градоначальник Александр Беглов сообщил, что на сегодняшний день общие расходы на борьбу с пандемией COVID-19 в городе достигли 53 млрд рублей.

Из обозначенной суммы 23 млрд рублей выделило правительство из федерального бюджета. Губернатор отметил также, что Минфин весьма оперативно перечисляет средства, необходимые для борьбы с распространением инфекции.

Напомним, сегодня Мишустин приехал с деловым визитом в Северную столицу для того, чтобы встретиться с производителями вакцины "Спутник V". В Пушкине премьер-министр поучаствовал в запуске первой очереди нового фармзавода "Активный компонент", где будут производиться противоковидные препараты.

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