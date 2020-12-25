Мишустин и Беглов открыли производство вакцины "Спутник V" в Петербурге

На зводе компании "Биокад" в Петербурге начат промышленный выпуск вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили в Смольном.

На церемонии запуска присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Петербурга Александр Беглов. Мишустин подчеркнул, что сейчас нужно "масштабно наращивать объемы производства вакцины от коронавируса", чтобы оебспечить препаратом все регионы.

Беглов заявил, что открытие в Петербурге линии по производству вакцины – это "свидетельство высокой оценки усилий города по борьбе с пандемией". Он поблагодарил федеральное правительство за внимание и поддержку города.

Соглашение о промышленном выпуске вакцины "Биокад" подписал с центром имени Гамалеи в сентябре. До сегодняшнего дня технология производства компонентов вакцины доробатывалась, уже состоялся первый пробный выпуск.

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