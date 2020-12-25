Минюст отказался вычеркнуть ФБК из перечня НКО-иноагентов

Министерство юстиции отказало Фонду борьбы с корупцией* в исключении из реестра НКО-иноагентов, сообщается на сайте ведомства.

В чем причина подобного решения, не уточняется. Также в исключении из реестра было отказано Челябинскому региональному диабетическому общественному движению "Вместе".

Также Минюст дополнил реестр НКО-иноагентов несколькими организациями. В список включили программно-целевой благотворительный фонд "Свеча", красноярскую региональную общественную организацию "Мы против СПИДа" и некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан".

В реестр иностранных агентов ФБК включили 9 октября прошлого года. Минюст обнаружил зарубежное финансирование фонда и незамедлительно прикрепил к нему соответствующий ярлык. Сообщалось, что в ФБК поступили денежные средства из США и Испании.

В середине декабря 2019 года ФБК направил в Минюст заявление с просьбой исключить организацию из реестра иноагентов, так как она отказалась от иностранного финансирования и возвратила деньги, полученные из-за рубежа, всем дарителям. Однако в январе суд счел, что вычеркивать фонд из перечня всё же не стоит.