Полиция нашла тех, кто потушил Вечный огонь на Марсовом поле

Полиция нашла подозреваемых в тушении Вечного огня на Марсовом поле, сообщили в управлении МВД по Петербургу.

Подозреваемыми оказались 24-летний уроженец Башкортостана по имени Владислав и его 23-летний приятель из Калининградской области Александр. Первого уже доставили в полицию для допроса, второму для начала придется приехать в Петербург из Казани. Выяснилось, что молодые люди в злополучную ночь 17 декабря играли на Марсовом поле в снежки и затушили огонь из хулиганства.

Уголовное дело по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) полиция возбудила несколькими днями ранее.