Полиция возбудила дело из-за потухшего Вечного огня на Марсовом поле

Полиция Центрального района Петербурга возбудила уголовное дело после тушения вечного огня на Марсовом поле, сообщили представители регионального МВД.

Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Сейчас полицейские ищут подозреваемых.

Напомним, сигнал о потухшем Вечном огне полиция получила 17 декабря. По предварительным данным, его потушили двое неизвестных около полуночи, закидав снегом.

Зажжённый в 1957 году Вечный огонь нередко становится жертвой вандалов. Прошедшей весной, например, его "нечаянно" потушила молодая мать двоих детей.