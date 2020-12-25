Петербург получит миллиард рублей на строительство широтной магистрали

Правительство выделит Петербургу миллиард рублей на строительство широтной магистрали, об этом договорились губернатор Александр Беглов и премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи, сообщили в Смольном.

Беглов заявил, что скоростная широтная магистраль – это "большой проект", который реализуется по поручению президента Владимира Путина. По словам Беглова, магистраль позволит разгрузить дороги на юге Петербурга, улучшить сообщение с Ленинградской областью и другими регионами России. Первым этапом строительства станет Витебская развязка, строительство которой запланировано на 2021-2024 годы.

Мишустин выразил уверенность, что правительство "положительно рассмотрит вопрос" о выделении средств.

В 2019 году сообщалось, что на создание магистрали и другие задачи Смольный может получить от Минтранса до 13 млрд рублей.

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