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11:55

Миздрав разрешил прививать вакциной "Спутник V" граждан старше 60 лет

фото ЗакС политика Миздрав разрешил прививать вакциной "Спутник V" граждан старше 60 лет

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что привиться вакциной от коронавируса "Спутник V" могут, в том числе, граждане старше 60 лет, передает "Интерфакс".

По словам Мурашко, Минздрав одобрил внесение соответствующих изменений в инструкцию по применению вакцины.

"Теперь вакцина "Спутник V" разрешена для применения у лиц в возрасте от 18 лет и старше. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции", - сказал Мурашко.

Министр отметил, что безопасность применения вакцины для людей старшего возраста подтверждена исследованиями. Ранее президент Владимир Путин сообщал, что пока не прививался от коронавируса, поскольку вакцины еще не были одобрены для применения людьми его возраста.

Накануне был дан старт производству вакцины "Спутник V" в Петербурге.

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