Соболь стала подозреваемой по делу о проникновении в жилище после пяти допросов подряд

Следователи допросили юриста ФБК Любовь Соболь пять раз подряд, прежде чем перевести ее в статус подозреваемой по делу о проникновении в жилище, передает "МБХ медиа" со ссылкой на члена ОНК Москвы Марину Литвинович.

По словам Литвинович, в целом Соболь, которая сейчас находится в ИВС на Петровке, чувствует себя нормально. Однако она удивлена, что ее задержали на двое суток, несмотря на наличие у нее малолетнего ребенка. Суд, который должен избрать меру пресечения по делу, состоится не ранее понедельника.

Литвинович сообщила, что накануне следователи провели очную ставку Соболь с тещей героя расследования об отравлении Навального Кудрявцева, в проникновении к которой ее и подозревают.

Ранее в СК заявили, что, по версии следствия, Соболь попыталась попасть в "квартиру пожилой женщины", обманув курьера доставки. Утром 25 декабря к ней нагрянули с обыском силовики.

Подобным уголовным делом Соболь грозили, когда ее задержали у дома Кудрявцева после того, как ФБК опубликовал запись разговора с ним. В итоге Соболь вменили неповиновение полиции и оштрафовали на тысячу рублей.

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов