Москвичи поддержали пикетами арестованного Удальцова

Единомышленники левого политика Сергея Удальцова, арестованного на десять суток за участие в несогласованной акции в центре Москвы, встали в одиночные пикеты в его поддержку. Содержание их плакатов касалось и судьбы других политзаключенных в России. "Прекратить репрессии!", "Свободу Удальцову!", "Свободу политзаключенным!", "Сегодня арестуют Удальцова - завтра тебя!", "На свалку паразитическую систему!", - гласили надписи.

Удальцову вменили эпизод в начале июля, когда он вместе с товарищами по "Левому фронту" шел в мэрию подавать заявку на акцию против поправок в Конституцию. Полиция расценила эту прогулку как шествие и как несогласованное публичное мероприятие. Характерно, что во время шествия у правоохранителей, встретившихся активистам по пути, никаких претензий к ним не возникло. В знак протеста в суде Удальцов объявил голодовку. Он считает, что перед выборами в Госдуму власть стремится затруднить ему жизнь.

Фото: Сергей Удальцов / Facebook