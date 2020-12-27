В Кронштадте зажгли огни на "морской" новогодней елке

На территории парка "Остров фортов" в Кронштадте открыли "морскую" новогоднюю елку и зажгли на ней огни, передает ТАСС. Особенностью этого дерева стало то, что украшения для нее создавали знаменитости - Дмитрий Шагин из художественного объединения "Митьки", актер Константин Хабенский, музыканты Александр Розенбаум, Олег Гаркуша, Женя Любич и Вячеслав Бутусов, министр культуры Ольга Любимова, губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Впрочем, участвовали в этом процессе все желающие - в том числе, местные дети и пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

Исторический парк "Остров фортов" открыли в прошлом году. Одноименная некоммерческая организация существует под патронажем Минобороны и Смольного.

Главная петербургская елка, напомним, стоит на Дворцовой площади. Привезли ее из Всеволожского района Ленобласти. Она обошлась городскому бюджету в 10 млн рублей, не считая украшений.