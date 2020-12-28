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11:17

СК возбудил дело после крушения рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море

фото ЗакС политика СК возбудил дело после крушения рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту затопления рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море, сообщили представители ведомства.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта).  В СК подтвердили, что продолжаются поиски 17 из 19 членов экипажа, двоих уже спасли. На судне сработал спасательный буй, поэтому спасательная служба быстро получила сигнал о случившемся.

Один из пропавших моряков найден мертвым, передает РИА "Новости" со ссылкой на капитана мурманского порта. Продолжаются поиски еще 16-ти. Источник ТАСС в спасательных службах сообщил, что, по предварительным данным, выживших нет.

Судно "Онега" затонуло неподалеку от архипелага Новая Земля утром 28 декабря.

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