СК возбудил дело после крушения рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту затопления рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море, сообщили представители ведомства.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта). В СК подтвердили, что продолжаются поиски 17 из 19 членов экипажа, двоих уже спасли. На судне сработал спасательный буй, поэтому спасательная служба быстро получила сигнал о случившемся.

Один из пропавших моряков найден мертвым, передает РИА "Новости" со ссылкой на капитана мурманского порта. Продолжаются поиски еще 16-ти. Источник ТАСС в спасательных службах сообщил, что, по предварительным данным, выживших нет.

Судно "Онега" затонуло неподалеку от архипелага Новая Земля утром 28 декабря.