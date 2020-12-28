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14:23

Арестованному экс-замглавы ФСИН Максименко заблокировали пенсионную карту

фото ЗакС политика Арестованному экс-замглавы ФСИН Максименко заблокировали пенсионную карту

Пребывающему под арестом бывшему заместителю руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерию Максименко ограничили доступ к средствам, находящимся на пенсионной карте, передает "Интефакс".

"Максименко сказал, что Сбербанк заблокировал его карточку "Мир", на которую у него приходила только пенсия. Говорит, "у меня 37 лет выслуги, на каком основании меня лишили пенсии", - рассказала побывавшая у Максименко член ОНК Марина Литвинович.

Из-за невозможности получить доступ к средствам, экс-фсиновец не может даже оплатить услуги адвоката. Кроме того, он жалуется, что за месяц ареста ведущий его дело следователь ни разу не пришел к нему на аудиенцию.

Максименко, напомним, находится под арестом по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, экс-замглавы ФСИН в 2018 году незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по программе "Развитие уголовно-исполнительной системы". В итоге подрядчик не справился с заданием, федеральную программу не исполнили на 2,1 млрд рублей, а ущерб от действий Максименко оценили в более чем 189 млн рублей.

В марте текущего года Максименко ушёл из ФСИН. Его отставку связывали в том числе с приходом нового начальника службы Александра Калашникова. Перед увольнением Максименко заявил, что более не будет от лица всего ведомства давать какие-либо комментарии СМИ, поскольку за поступки своих коллег ему иногда "хочется со стыда под землю провалиться".

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