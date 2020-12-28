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18:40

Петербургские рестораторы подали более 150 заявок на открытие зимних веранд кафе

фото ЗакС политика Петербургские рестораторы подали более 150 заявок на открытие зимних веранд кафе

В Смольный обратились уже 160 петербургских рестораторов, заявивших о намерении открыть зимние веранды у дверей своих заведений на период новогодних праздников, уведомил "Фонтанку" замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. На сегодняшний день, отметил он, одобрено уже 60% прошений.

Пока что разрешения на открытие террас получили лишь те предприниматели, которые работали в упрощенном формате летом. Отказы в основном получают те, кто согласовывал полноценную летнюю веранду как нестационарный торговый объект. В числе причин для отклонения заявки - "пересечение испрашиваемой территории со схемой размещения НТО", поделился в разговоре с изданием Максим Жуков, представитель НКО "Союз улицы Рубинштейна".

Ситов заявил, что КИО договаривается по данному вопросу с комитетом по промышленности.

"Мы уже обратились, скорее всего, урегулируем сегодня", - сообщил чиновник.

Кроме того, в Смольном пообещали уточнить правила использования обогревателей: согласно положениям городского благоустройства, не предусматривается их установка в числе уличной мебели, однако комитет может, например, исключить их из проверок.

Ранее Смольный запретил барам и ресторанам Петербурга работать с 19:00 до 6:00 в период с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января из-за эпидемии коронавируса. В новогодние дни им предписано не работать вовсе. 

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