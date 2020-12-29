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11:59

УФАС доказало вину в картельном сговоре двух компаний, обслуживавших Кировский район

фото ЗакС политика УФАС доказало вину в картельном сговоре двух компаний, обслуживавших Кировский район

Сотрудники петербургского управления ФАС закончили расследовать дело, возбужденное весной в отношении администрации Кировского района, ООО "Юридическое бюро "Авангард"" и двух компаний, работающих на рынке социального питания - АО "Артис-детское питание" и АО "Фирма Флоридан". Картельный сговор между двумя конторами в ходе проведения госзакупок объявлен доказанным. Речь идет о контрактах в общей сложности на сумму более 450 млн рублей.

В частности, антимонопольщики доказали, что до начала проведения аукционов фирмы имели между собой договоренность о том, кому отойдет победа, и поэтому снижали ставки по минимуму (не более, чем на 3,3%). При этом факт участия в проитвоправных действиях юридической компании и районных чиновников установить не удалось. В ближайшие месяцы две специализированные компании заплатят государству штраф.

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