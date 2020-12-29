Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

17:57

Мундеп МО "Волковское" Савченков заявил, что выбил из рук местного жителя перцовый баллончик

фото ЗакС политика Мундеп МО "Волковское" Савченков заявил, что выбил из рук местного жителя перцовый баллончик

Муниципальный депутат МО "Волковское" Александр Савченков опубликовал на своей странице "ВКонтакте" запись, в которой изложил свою версию произошедшего в муниципалитете 29 декабря и прикрепил фотографию заявления в полицию. Из документа следует, что сотрудники муниципалитета рассказали ему о визите мундепа округа Геннадия Масенкова и неизвестного лица, которые "ругаются матом" и "ведут себя неадекватно". По словам сотрудников, в руке неизвестного якобы был газовый или перцовый баллончик, пишет Савченков. Он сообщил, что вышел из кабинета и увидел якобы направляющего на него баллончик неизвестного. 

"В одной руке данного гражданина находился баллончик, а в другой - мобильный телефон. Как только этот гражданин направил на меня баллончик, я выбил ладонью баллончик из его рук. После этого я стал доставать свой мобильный телефон для вызова полиции, а неизвестный мне гражданин вместе с Масенковым немедленно покинули здание муниципального образования", - написал Савченков в заявлении.

Слова его коллеги о баллончике обусловлены желанием защитить себя - "самозащита", считает мундеп МО "Волковское" Масенков. Он заявил в разговоре с ЗАКС.Ру, что у сопровождавшего его местного жителя Дмитрия не было перцового или газового баллончика. 

- Дмитрий ничего не держал. Тот человек, который является Романовым в Государственной Думе, и тот, который заявил о том, что Савченков не является его помощником, дал какие-то директивы…. Естественно, ему надо как-то себя защищать, - считает Масенков.

Мундеп добавил, что он также не держал в руках никакого баллончика. По его мнению, присутствовавшие сотрудницы муниципалитета встанут на сторону Савченкова из-за страха потерять работу. 

Ранее 29 декабря в социальных сетях появилась видеозапись, на которой Савченков замахивается, а после изображение пропадает так, будто выбит телефон. Причины конфликта из видео не ясны.  

Также СМИ сообщили, что Савченков якобы является помощником депутата Госдумы Михаила Романова. Сам парламентарий опроверг эту информацию. При этом, оба депутата неоднократно появлялись вместе на различных мероприятиях. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:57 Петербуржцы смогут привиться от COVID-19 на новогодних праздниках

18:49 РКН объявил о составлении протоколов на СМИ-иноагентов из-за отсутствия маркировок

18:19 За год рост "индекса Оливье" составил свыше 6%

18:19 Зимние каникулы для школьников в Москве продлили до 17 января

17:57 Муниципал: Мундеп МО "Волковское" Савченков заявил, что выбил из рук местного жителя перцовый баллончик

17:41 В КПРФ хотят привести петербургский закон о МСУ в соответствие с федеральным

17:36 На режиссера Манского составили протокол за пикет с трусами у здания ФСБ в Москве

17:10 У Федеральной антимонопольной службы появился новый замглавы

17:01 Эрмитажные коты и пушистые "чиновники" попали в рейтинг самых медийных котиков 2020 года

16:50 Пономарев о включении в список физлиц-иноагентов: Думаю, это заказ ФСБ

16:26 КСП проверит в 2021 году ГУП "ТЭК", ряд комитетов, администраций и муниципалитетов

16:16 Беглов благодарен духовенству за помощь петербуржцам во время пандемии

15:52 Минюст признал центр "Насилию.нет" иноагентом

15:23 Муниципал: Мундеп МО "Волковское" выбил телефон из рук местного жителя во время съемки в муниципалитете

15:17 Станции метро у Дворцовой площади в канун Нового года закроют раньше обычного

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru