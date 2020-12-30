Смольный смягчил правила работы для кафе и баров на новогодние праздники

Правительство Петербурга внесло коррективы в собственное постановление, согласно которым правила работы заведений общепита на новогодние праздники смягчаются. С 4 по 10 января кафе, бары и рестораны смогут принимать посетителей не до 19, как задумывалось в начале месяца, а до 23 часов. До этого же времени кафе смогут работать до конца января: запрет на ночное обслуживание клиентов сохраняется.

Кроме того, с 4 января заведения общепита, расположенные в ТЦ и ТРК, могут работать в установленные часы, если у них имеется отдельный вход с улицы и если через них нельзя попасть напрямую в помещения других арендаторов. Фуд-кортам и фуд-плейсам по-прежнему открыться нельзя.

"Все ограничения, ранее установленные постановлением по 15 января, продлеваются по 31 января", - также гласит сообщение.

Отметим, что ранее Смольный сделал еще один шаг навстречу бизнесменам, вместо полного запрета на обслуживание посетителей предложившего общепиту с 30 декабря по 3 января развернуть летние веранды. В первые часы после принятия этого постановления от рестораторов поступило более 150 заявок.