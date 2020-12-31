Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Новым годом

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с наступающим Новым годом.

Они заявили, что Петербург вступает в новый, 2021 год "сплоченным и уверенным в своих силах". Среди событий 2020 года Беглов и Макаров отметили внесение поправок в Конституцию и 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Также они заявили, что в эпидемию коронавируса "героическими усилиями наших медиков, стараниями ученых и волонтеров, ответственного бизнеса и всех петербуржцев" удалось "спасти десятки тысяч жизней и минимизировать потери для городской экономики".

Говоря о благоустройстве, Беглов и Макаров напомнили о благоустройстве 30 общественных пространств, в том числе набережной Охты и Бестужевского сада, работе над освещением улиц, садов и парков, открытии Гореловского путепровода, продолжения проспекта Ветеранов, двух новых улицах у "Лахта-центра". Среди планов на будущее они выделили строительство Широтной автомагистрали скоростного движения, арт-парк "Тучков буян", планирование высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург-Москва и преобразование Кронштадта по проекту "Остров Фортов".

"Пусть наступающий 2021 год принесет в наши дома мир и согласие, достаток и семейный уют, а все невзгоды останутся в прошлом. Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и удачи во всех делах и начинаниях!" - пожелали Беглов и Макаров.

Ранее Беглов призывал жителей города отметить праздник дома, чтобы не допустить распространения коронавируса. Ближайшие к Дворцовой площади станции метро "Адмиралтейская" и "Невский проспект (выход на канал Грибоедова) сегодня будут работать куда меньше обычного.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.