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15:17

Станции метро у Дворцовой площади в канун Нового года закроют раньше обычного

фото ЗакС политика Станции метро у Дворцовой площади в канун Нового года закроют раньше обычного

Несколько станций петербургского метро в центре Петербурга 31 декабря закроются раньше своего привычного графика, сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен.

Станции "Адмиралтейская" и "Невский проспект" (выход на канал Грибоедова) прекратят свою работу в последний день года в 22:00. При обычном режиме эти станции закрылись бы в 00:50.

Вероятнее всего, закрыв ближайшие к Дворцовой площади станции в день Нового года, власти хотят отбить у петербуржцев охоту к новогодним гуляниям там. Накануне губернатор Александр Беглов призывал жителей города отметить праздник дома, чтобы не допустить распространения коронавируса.

В прежние годы метро не раз работало круглосуточно в Новый год и Рождество, но в этом году было решено от этого отказаться из-за эпидемии коронавируса.


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