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12:22

Невский проспект неожиданно стал пешеходным в новогоднюю ночь

фото ЗакС политика Невский проспект неожиданно стал пешеходным в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января Невский проспект оказался закрыт для проезда транспорта на участке от Садовой улицы до Дворцовой площади.

Проспект стал "пешеходным" с 20:00 31 декабря. Смольный не анонсировал таких мер, и они стали сюрпризом для водителей. Как передает "Фонтанка.ру", автомобилистам предлагали сворачивать на Садовую и прилегающие улицы, на проспекте образовалась большая пробка от Фонтанки.

По словам собеседника "Фонтанки", решение сделать Невский проспект в новогоднюю ночь было принято, "чтобы люди гуляли".

В этом году власти советовали встретить Новый год дома, чтобы не допустить распространения коронавируса. Гуляния были отменены, метро ночью не работало, а ближайшие к Дворцовой площади станции метро "Адмиралтейская" и "Невский проспект (выход на канал Грибоедова) работали куда меньше обычного.

фото: Неизданное / ВКонтакте

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