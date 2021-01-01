Невский проспект неожиданно стал пешеходным в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января Невский проспект оказался закрыт для проезда транспорта на участке от Садовой улицы до Дворцовой площади.

Проспект стал "пешеходным" с 20:00 31 декабря. Смольный не анонсировал таких мер, и они стали сюрпризом для водителей. Как передает "Фонтанка.ру", автомобилистам предлагали сворачивать на Садовую и прилегающие улицы, на проспекте образовалась большая пробка от Фонтанки.

По словам собеседника "Фонтанки", решение сделать Невский проспект в новогоднюю ночь было принято, "чтобы люди гуляли".

В этом году власти советовали встретить Новый год дома, чтобы не допустить распространения коронавируса. Гуляния были отменены, метро ночью не работало, а ближайшие к Дворцовой площади станции метро "Адмиралтейская" и "Невский проспект (выход на канал Грибоедова) работали куда меньше обычного.

фото: Неизданное / ВКонтакте