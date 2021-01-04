Петербуржец умер в аптеке с рецептом на лекарства от коронавируса в руках

Минувшим днём, 3 января, в одной из аптек на Коломяжском проспекте скончался петербуржец, пришедший купить лекарства от COVID-19, делится "Фонтанка".

Оказавшись у кассы, горожанин резко начал задыхаться и потерял сознание, едва отдавав рецепт провизору. Приехавшие на место медики констатировали его смерть.

Позднее выяснилось, что усопшему было 54 года. По информации издания, мужчина закончил ИТМО и был трудоустроен системным администратором.

Обстоятельства и причины смерти петербуржца выясняются. При этом пока неизвестно, был ли умерший заражён COVID-19.

Добавим также, сегодня Петербург впервые с начала пандемии обогнал Москву по суточному приросту COVID-заражённых.