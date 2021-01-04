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14:33

Компания Ротенберга получила 204 млн рублей на обслуживание Крымского моста

фото ЗакС политика Компания Ротенберга получила 204 млн рублей на обслуживание Крымского моста

"Мостотрест" Аркадия Ротенбурга заключил контракт на сумму 204 млн рублей на обслуживание Крымского моста, соответствующую информацию обнаружило "МБХ медиа" на портале госзакупок.

В частности, говорится об оказании услуг по содержанию железнодорожного и транспортного переезда через Керченский пролив. Данный вид услуг необходим для обеспечения безопасного и бесперебойного функционирования переправы, а также обеспечения сохранности имущественного комплекса.

Компания Ротенберга должна проводить осмотр и содержание подмостовой, околомостовой зоны и береговых укреплений. Также в рамках контракта предполагается проведение водолазного обследования подводной части опор и свайного основания.

Контракт подписан сроком на полгода - с 1 января по 30 июня 2021 года. "Мостотрест" являлся единственным участником конкурса.

Минувшей осенью издание "Проект" рассказывало, что компания является лидером среди частных подрядчиков в Москве за 10 лет с момента вступления Сергея Собянина в должность мэра города.

Добавим также, что предприятия, возводившие Крымский мост, внесены в санкционный список Евросоюза.

Фото: ВК "Крымский мост"

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