Генпрокуратура назвала регионы с самыми завышенными ценами на продукты

В Генеральной прокуратуре обозначили российские регионы, которые наиболее остальных завысили цены на продукты питания в период пандемии COVID-19, информирует ТАСС.

"Мерами прокурорского реагирования удалось добиться снижения цен на продовольственные товары, а также предупредить их необоснованный рост в республиках Башкортостан и Хакасия, Алтайском и Забайкальском краях, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, Москве и других регионах", - отчитались в ведомстве.

В первом полугодии 2020 года проведённые Генпрокуратурой проверки помогли вскрыть свыше 600 нарушений закона в сфере ценообразования на продовольственные товары, для их устранения внесено свыше 270 представлений. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 330 провинившихся лиц. Для предупреждения случаев необоснованного повышения цен прокурорами вынесено более 540 предостережений.

Напомним, в декабре на проблему дорожающих продуктов публично указал президент Владимир Путин. Еще раньше, в конце октября ростом цен на сахар заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба, а после к изучению проблемы подключилась также Генпрокуратура.