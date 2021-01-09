Разбившимся под Петербургом легкомоторным самолетом управлял сотрудник ГКУ при комтрансе

В авиакатастрофе в Гостилицах накануне, 8 января, среди трех погибших людей был сотрудник Агентства внешнего транспорта, 39-летний Николай Иванов. Он и управлял легкомоторным воздушным судном Piper, передает ТАСС. Учреждение, в котором он работал начальником сектора обеспечения функционирования объектов инфраструктуры воздушного транспорта, входит в структуру комтранса. Гибель мужчины подтвердили представители Смольного, подчеркнув, что полет, закончившийся трагедией, имел место в нерабочее время, при этом Иванов был сравнительно опытным пилотом-любителем.

Помимо Иванова, на борту Piper находилось два пассажира, и они тоже погибли при крушении в Ленобласти. Самолет Cessna, с которым произошло столкновение, удалось посадить, а его пилота - госпитализировать. По факту происшествия Северо-Западное следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело.