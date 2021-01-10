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10:26

В Петербурге вынесли десять штрафов за выход на лед

фото ЗакС политика В Петербурге вынесли десять штрафов за выход на лед

После вступления в силу временного правила, запрещающего выход на неокрепший лед, полицейские вместе с сотрудниками Смольного проверили, как соблюдается запрет. Рейд по Красносельскому району привел к тому, что обнаруженную группу рыбаков, занятых ловом рыбы на льду, привлекли к ответственности.

Подчеркивается, что это коснулось только тех граждан, кто отказался повиноваться требованию покинуть лед. На десятерых петербуржцев составили административные протоколы, штрафы за такое нарушение взимаются в размере до пяти тысяч рублей.

"Правила безопасности должны соблюдаться, несмотря на морозную погоду. Запрет выхода на лёд до 15 января установлен на основании ежедневного мониторинга ледового покрова и прогнозов метеорологов. Ценой нарушения этого запрета может стать чья-то жизнь", - цитирует губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Аналогичные проверочные рейды будут продолжаться в течение всей зимы. Запрет на выход на застывшую воду, напомним, введён до 15 января, однако им пренебрегают: так, за один только рождественский день 7 января спасатели сняли со льда более ста человек.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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