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11:41

Депутат ЗакСа Анастасия Мельникова заразилась коронавирусом

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Анастасия Мельникова заразилась коронавирусом

Актриса, депутат Заксобрания Петербурга Анастасия Мельникова сообщила во "ВКонтакте", что заразилась коронавирусом.

По словам Мельниковой, она болеет с дочерью Машей.

"Лечимся и не теряем оптимизма, не паникуем, ведь наши предки пережили более страшное - ленинградскую блокаду военного времени. Всем желаю быть осторожными, соблюдать меры безопасности и продолжать верить, что скоро всё изменится к лучшему. Иначе и быть не может", — написала Мельникова.

В конце 2020 года коронавирусом заразился еще один депутат Заксобрания — Борис Вишневский.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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