Депутат ЗакСа Анастасия Мельникова заразилась коронавирусом

Актриса, депутат Заксобрания Петербурга Анастасия Мельникова сообщила во "ВКонтакте", что заразилась коронавирусом.

По словам Мельниковой, она болеет с дочерью Машей.

"Лечимся и не теряем оптимизма, не паникуем, ведь наши предки пережили более страшное - ленинградскую блокаду военного времени. Всем желаю быть осторожными, соблюдать меры безопасности и продолжать верить, что скоро всё изменится к лучшему. Иначе и быть не может", — написала Мельникова.

В конце 2020 года коронавирусом заразился еще один депутат Заксобрания — Борис Вишневский.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.