Экс-мундеп Каруличева спустя полтора месяца узнала, за что ее лишили мандата

Бывший муниципальный депутат МО "Нарвский округ" Анна Каруличева ("Яблоко") 11 января во время заседания Кировского районного суда Петербурга о законности снятия с нее полномочий получила копию доклада губернатора Александра Беглова о проверке ее декларации о доходах и имуществе.

По словам экс-муниципала, представитель главы города просил признать доклад недопустимым доказательством. Однако судья Александра Лебедева согласилась приобщить документ к материалам дела.

Каруличева рассказала ЗАКС.Ру, что, судя по докладу, чиновники Смольного запросили документацию у нескольких банков, в которых у ее семьи есть счета, и посчитали незадекларированным доходом денежные переводы ее мужу.

- Эти деньги он получал на карточку по работе. Средства были необходимы ему для работы. А они хотят признать это доходом, - сообщила экс-мундеп.

Каруличева утверждает, что, отчитываясь Смольному о доходах, прикладывала сведения об этих переводах.

Также "яблочнице" вменили неуказанный доход от физического лица. По словам Каруличевой, речь идет о деньгах, которые она получила за счет сдачи недвижимости в аренду. Она уверяет, что указала этот пункт в декларации, назвав его "доходом от сдачи квартиры".

- Еще они сделали запрос в Росреестр по мне и по мужу. Я указала в декларации квартиры, которые у нас есть, а в Росреестре они почему-то не значатся. Не знаю, что за проблема с Росреестром, но это сочли искажением, хотя и несущественным, - добавила бывший мундеп.

Она отметила, что слова "существенное" в докладе нет вообще.

Напомним, местный совет МО "Нарвский округ" лишил Каруличеву мандата 25 ноября после обращения Беглова, в котором глава города заявил о существенных нарушениях в сведениях о доходах оппозиционерки. При этом текст отчета губернатора, в котором была изложена мотивировочная часть, не видели ни местные депутаты, ни сама Каруличева. Она утверждает, что находилась не в городе, когда комитет территориального развития пригласил ее ознакомиться с этим документом. Позже, по словам экс-мундепа, в КТР не смогли предоставить отчет, объяснив, что отправили его губернатору.

Заседание по иску Каруличевой продолжится 25 января.

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