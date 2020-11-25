Представительницу "Яблока" лишили мандата мундепа МО "Нарвский округ"

Муниципальный совет "Нарвского округа" на заседании 25 ноября лишил мандата депутата от партии "Яблоко" Анну Каруличеву, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Глава муниципалитета Александр Каптурович сообщил, что причина такого решения - ошибки в декларации о доходах Каруличевой, на которые указал в своём письме губернатор Петербурга Александр Беглов. Какие именно нарушения были обнаружены в бумагах Каруличевой - глава МО избирателям пояснить не смог.

По словам Каруличевой, за лишение ее мандата представители "Единой России" проголосовали единогласно. Только два депутата из девяти присутствующих проголосовали против. При этом, полный отчёт об ошибках ей не предоставили, заявила мундеп. Она добавила, что отчета по декларации не видели и ее коллеги по совету.

Доступ на заседание совета 25 ноября был ограничен, нескольких общественных деятелей и журналистов не пустили, ссылаясь на нехватку мест в зале. На улице дожидались решения совета 14 человек. Однако, по словам Анны Каруличевой, свободные места в зале все же имелись.

В поддержку Анны Каруличевой на сегодняшнем заседании Законодательного собрания выступили депутаты Борис Вишневский и Максим Резник. Они также поддержали Светлану Уткину из МО "Финляндский округ" и Веру Морозову из МО "Малая Охта", которых могут лишить мест в муниципальных советах по аналогичным основаниям.

Ранее Каруличева рассказывала, что ее и ещё одного депутата от Партии Роста не приглашают на заседания совета. Также мундеп подала иск против своего муниципалитета. По ее словам, зарплату в МО получают два человека, тогда как по закону на это имеет право только один мундеп в МО "Нарвский округ".

София Саттарова

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