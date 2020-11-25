Вишневский и Резник выступили в поддержку мундепов, которых Беглов попросил лишить мандатов

Депутаты Борис Вишневский и Максим Резник на заседании Заксобрания Петербурга 25 ноября высказались в поддержку оппозиционных мундепов Анны Каруличевой из МО "Нарвский округ", Веры Морозовой из МО "Малая Охта" и Светланы Уткиной из МО "Финляндский округ". Всех троих губернатор Александр Беглов предложил лишить мандатов за грубые ошибки в задекларированных сведениях о доходах за 2019 год.

Оппозиционеры ЗакСа заявили, что создаётся опасный прецедент.

- Исполнительная власть требует прекратить полномочия депутата, избранного гражданами. Вообще-то демократической устройство подразумевает обратное, - возмутился Вишневский.

Он также предположил, что письма Беглова - политическая расправа и в отношении муниципалов из "Единой России" подобных требований не поступает. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заметил, что это не так, и единороссов тоже лишают мандатов из-за ошибок в декларациях.

Резник призвал коллег защищать "не Каруличеву, Уткину и Морозову, а право людей выбирать власть".

Вместе с тем, он положительно отозвался о мундепах, которых хотят лишить мандатов. Помимо Беглова, Резник обвинил в давлении на депутатов вице-губернатора и экс-главу комитета территориального развития Александра Бельского и руководителя Совета муниципальных образований и МО "Финляндский округ" Всеволода Беликова.

- Мы должны гордиться такими депутатами, а не идти на поводу у двух "Бе" : господина Бельского и господина Беликова.

Накануне Ассоциация независимых депутатов Петербурга потребовала от Беглова прекратить лишать мандатов независимых мундепов. Они считают такие решения политически мотивированными.

Сергей Еремеев

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