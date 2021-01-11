18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:26

Finnair возобновит полеты в Петербург в конце января

фото ЗакС политика Finnair возобновит полеты в Петербург в конце января

Финская авиакомпания Finnair заявила о намерении возобновить полеты в Россию с 28 января, передает РИА "Новости".

Представители компании сообщили, что рейсы в Петербург будут осуществляться раз в день по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в течение зимнего расписание. Оно действует до конца марта.

При этом парой дней ранее власти Финляндии решили продлить срок закрытия границы с Россией до 9 февраля из-за эпидемии коронавируса. Напомним, транспортное сообщение между странами было приостановлено в марте на фоне пандемии. Пересечь границу могут лишь некоторые категории россиян.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20:33 Петербургского врача оштрафовали за присвоение "ковидных" выплат подчинённых

20:01 Почти 5 тысяч петербуржцев обратились за помощью в "COVID-такси" для поездки на КТ

19:54 Смольный намерен постановить госорганам не брать аренду с социально ориентированных НКО за три месяца

19:42 Рождественскую ярмарку в Петербурге посетили свыше полумиллиона граждан

18:59 Беглов опасается постновогоднего подъёма COVID-заболеваемости и роста ежедневных госпитализаций

18:40 С начала года свыше 27 тысяч петербуржцев вызвали на дом врача из-за подозрения на COVID-19

17:55 Беглов поручил увеличить число пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге до сотни

15:55 Суд арестовал петербуржца, отказавшегося надеть маску в торговом центре

14:36 Русский музей, Эрмитаж и Ленинградский зоопарк вновь открыли свои двери для посетителей

13:51 8 тысяч петербуржцев попали в больницу с коронавирусом и пневмониями в новогодние праздники


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:55 В Хабаровске прекратили дело участниц протестов о применении насилия к полицейским

20:33 Петербургского врача оштрафовали за присвоение "ковидных" выплат подчинённых

20:01 Почти 5 тысяч петербуржцев обратились за помощью в "COVID-такси" для поездки на КТ

19:54 Смольный намерен постановить госорганам не брать аренду с социально ориентированных НКО за три месяца

19:42 Рождественскую ярмарку в Петербурге посетили свыше полумиллиона граждан

18:59 Беглов опасается постновогоднего подъёма COVID-заболеваемости и роста ежедневных госпитализаций

18:47 Псковский театр драмы вошел в состав Александринки

18:40 С начала года свыше 27 тысяч петербуржцев вызвали на дом врача из-за подозрения на COVID-19

18:19 Пять партий готовы выдвинуть Сергея Зверева в депутаты Госдумы

17:59 "Ленэнерго" опубликовало перечень подстанций, на которых можно размещать граффити

17:55 Беглов поручил увеличить число пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге до сотни

17:33 Стройкомпания фонда Кадырова получила подрядов на рекордные 4 млрд рублей в 2020 году

17:23 Экс-сенатора Сабадаша этапировали в Петербург из-за нового уголовного дела

16:52 Двух россиян приговорили в Швеции к тюремным срокам за нападение на чеченского блогера

16:29 В Госдуму внесли законопроект о госзащите для всех сотрудников МВД и Росгвардии

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru