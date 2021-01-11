Finnair возобновит полеты в Петербург в конце января

Финская авиакомпания Finnair заявила о намерении возобновить полеты в Россию с 28 января, передает РИА "Новости".

Представители компании сообщили, что рейсы в Петербург будут осуществляться раз в день по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в течение зимнего расписание. Оно действует до конца марта.

При этом парой дней ранее власти Финляндии решили продлить срок закрытия границы с Россией до 9 февраля из-за эпидемии коронавируса. Напомним, транспортное сообщение между странами было приостановлено в марте на фоне пандемии. Пересечь границу могут лишь некоторые категории россиян.