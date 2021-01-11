Депутат МО "Гражданка": КИО не планирует в 2021 году реставрацию Конюшенного ведомства

Муниципальный депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов сообшил ЗАКС.Ру, что в понедельник, 11 января, переговорил с заместителем председателя комитета имущественных отношений Александром Якушевым о судьбе здания Конюшенного ведомства. С 1 января оно перешло под оперативное управление СПБ ГКУ "Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга".

По словам Сафонова, в бюджете на 2021 год не выделены средства на реставрацию здания. Денег хватит только на охрану объекта и проведение первоочередных исследований прочности несущих конструкций.

- Начать эти работы возможно только ближе к лету, так как пока не подготовлена конкурсная документация и нет технического задания. Кроме того, работы, возможно, придется приостанавливать на время проведения игр ЕВРО-2020. Дело в том, что в период с 11 июня по 11 июля 2021 года на Конюшенной площади планируется размещение зоны для болельщиков, - рассказал Сафонов.

Депутат также отметил, что вопрос об исследовании грунтов и состояния фундамента здания на повестке пока не стоит. Его могут поднять в 2022 году или в текущем, если произойдет весенняя корректировка бюджета и комитет выступит с соответствующим предложением.

Вопрос о перспективных вариантах использования памятника будет решать комитет по инвестициям.

Напомним, до конца 2020 года Конюшенное ведомство находилось в управлении государственного Музея истории Петербурга.