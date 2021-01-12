"Всё это актуально для нашего города": Макаров - о возвращении системы вытрезвителей

В ближайшее время Заксобрание Петербурга рассмотрит проект закона, предполагающий восстановление в городе системы платных вытрезвителей: ранее соответствующая инициатива была принята на федеральном уровне.

Комментируя законопроект, спикер городского парламента Вячеслав Макаров напомнил, что сама система специализированных медицинских учреждений для лиц, пребывающих в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, изжила себя ещё в девяностых годах.

После того, как вытрезвители были упразднены, вся нагрузка и ответственность за пьяных граждан легла на обычные больницы: тогда уже медики забили тревогу из-за невозможности обуздать неадекватных пациентов.

"Надо признать, что все это актуально и для нашего города. Очень важно, что принятый в конце прошлого года Федеральный закон дает определенные полномочия по организации таких учреждений непосредственно регионам. Это позволит не только учесть специфику на местах, но и обеспечить непосредственный контроль над работой вытрезвителей. Медицинские вытрезвители призваны стать не дополнительным наказанием, а эффективной системой специализированной помощи людям, пусть и по своей вине, оказавшимся в беде", - считает Макаров.

Напомним, в конце декабря депутаты Госдумы окончательно одобрили законопроект, согласно которому в России "реанимируют" систему вытрезвителей, правда, услуги там будут предоставляться не на государственной основе, а на платной.

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