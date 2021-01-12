Прокуратура отказалась обжаловать приговор историку Соколову

Прокуратура Петербурга не собирается обжаловать приговор бывшему доценту СПбГУ, историку Олегу Соколову, и согласна с решением суда, передает ТАСС.

"С приговором мы согласны, не намерены его обжаловать", - сказал представитель ведомства.

Ранее 12 января стало известно, что сторона защиты подала апелляцию на приговор Соколову, попросив смягчить наказание.

Напомним, суд признал Соколова виновным в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Суммарно ему назначили 12,5 лет колонии.

Соколова задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и пистолетом. После этого в его квартире обнаружили тело Ещенко, с которой Соколов сожительствовал. Выяснилось, что он застрелил девушку после ссоры, а затем расчленил.