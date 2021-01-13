Памфилова поздравила сотрудников СМИ с Днем российской печати

Глава Центризибркома Элла Памфилова на заседании комиссии поздравила сотрудников СМИ с Днем российской печати, передает ТАСС.

С праздником Памфилова поздравила "журналистов, редакторов, издателей и всех, кто работает в СМИ, кто информирует наших граждан, кто помогает в том, чтобы просвещать и доносить до всех наших граждан ту информацию, которая связана с выборным процессом". Она выразила сожаление, что из-за эпидемии коронавируса приходится работать с журналистами в дистанционном режиме, но понадеялась, что вскоре все вернется к "нормальному взаимодействию".

День российской печати отмечается 13 января, в день, когда в 1703 году в России вышел первый номер газеты "Ведомости". Ранее сотрудников СМИ с профессиональным праздником поздравили губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

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