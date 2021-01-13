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13:15

Росприроднадзор выявил нарушения при рекультивации полигона "Новоселки"

фото ЗакС политика Росприроднадзор выявил нарушения при рекультивации полигона "Новоселки"

Чиновники из северо-западного управления Росприроднадзора признали, что работы по рекультивации мусорного полигона "Новоселки" на севере Петербурга проходят с нарушениями законодательства об экологической экспертизе. Об этом говорится в ответе, отправленном экологической организации "Зеленый фронт". Проверка сотрудников ведомства совместно с сотрудниками природоохранной прокуратуры, позволившая сделать такой вывод, состоялась в ноябре прошедшего года. Работы на объекте ведет ООО "Профистрой". Теперь со стороны природоохранной прокуратуры ожидаются меры реагирования.

Отметим, что минувшей осенью активисты жаловались на завоз мусора на полигон, несмотря на обязательства подрядчика по рекультивации "Новоселок". За избавление жителей Приморского и Выборгского района от вредного воздействия полигона на окружающую среду последние несколько лет борются петербургские справедливороссы. На один только первый этап рекультивации, который должен был включить в себя дегазацию полигона, город потратил 755 млн рублей. К качеству работ на первом этапе у эсеров имелись претензии, которые, по мнению их лидера Марины Шишкиной, не позволяли приступать ко второму этапу.


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