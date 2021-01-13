В Коломягах восстанавливают бывшую ферму усадьбы Орловых-Денисовых

Бывшую ферму усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах, которая более десяти лет представляет собой кирпичную башенку, окруженную руинами, пытаются в настоящее время привести в презентабельный вид, о чем пишет строительное издание "Канонер". Сегодня это памятник регионального значения.

Долгое время проблемой объекта было то, что ферма с более чем 150-летней историей не имела хозяина, и город тоже не мог ей распоряжаться. До конца прошлого года оставляло желать лучшего и состояние самой башни, пока появившийся владелец не отремонтировал ее. Дальнейшие работы проектирует ООО "М.Г. прайват реконстракшн". Фирма собирается законсервировать остатки былой постройки и встроить их в новое сооружение. Пока на этот счет решения не принято. Собеседники издания ожидают, что будущий объект с кирпичным первым этажом совместит в себе следы разных эпох и будет нежилым.

Отметим, что главное здание бывшей усадьбы, расположенное ровно напротив фермы (Главная улица, 32), владелец, компания "Апероль", планирует переделать под ресторан.