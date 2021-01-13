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14:24

Лев Лурье поддерживает идею возвращения вытрезвителей

фото ЗакС политика Лев Лурье поддерживает идею возвращения вытрезвителей

Идею возвращения платных вытрезвителей, обсуждением которой займутся депутаты петербургского парламента, высоко оценил историк Лев Лурье, отметивший, что для него это редкая инициатива Госдумы в ее нынешнем составе, не вызывающая протеста. Несмотря на то, что, по его наблюдениям, в стране по сравнению с советскими временами стали меньше пить и люди уже массово не лежат на улицах, динамика обещает быть отрицательной, а значит и инициативу можно считать обоснованной.

"В связи с тем, что наше время все больше напоминает конец 1970-х - начала 1980-х, пьянство будет только расти. Что делать с этими людьми, непонятно: пьяный человек уязвим, его можно ограбить, он может умереть, обморозиться, это реальная проблема, которая существует. Другое дело, что непонятно, кто будет заниматься этими вытрезвителями и почему этим должны заниматься милиционеры", - рассудил он в интервью "Эху Петербурга".

Несмотря на то, что механизм реализации законопроекта, уровень компетенции сотрудников будущих вытрезвителей и "бизнес-план" этой системы остаются ему непонятны, саму идею Лурье называет безусловно правильной.

Отметим, что ранее спикер ЗакСа Вячеслав Макаров признал, что учреждения, о которых идет речь, актуальны для Петербурга.

"Медицинские вытрезвители призваны стать не дополнительным наказанием, а эффективной системой специализированной помощи людям, пусть и по своей вине, оказавшимся в беде", - оценил он федеральную инициативу.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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