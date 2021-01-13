Мурманские чиновники не видят оснований для запрета на крещенские купания

Предстоящие 19 января крещенские купания, по всей видимости, пройдут в Мурманской области в обычном режиме, несмотря на продолжающуюся пандемию. Это следует из сообщения регионального штаба по борьбе с COVID-19.

"В Мурманской области ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась, заболеваемость снижается. Крещенские купания - мероприятие на свежем воздухе. Поэтому оснований для их запрета на данный момент нет", - гласит его текст.

Впрочем, окончательное решение предстоит принять каждому муниципалитету в отдельности. Причем это связано не с опасностями вируса, а с толщиной льда в том или ином месте. Именно по этой причине руководство Кандалакшского района уже отказалось от купаний в 2021 году.

"Специальная комиссия с участием представителей администрации района, специалистов ГИМС, МЧС, аварийно-спасательных служб провела осмотр мест для проведения крещенских купаний на реке Ниве и сделала заключение, что на лед большими группами людей выходить опасно, его толщина не соответствует норме", - рассказал ТАСС глава района Михаил Павлов.

В Петербурге главную купель, куда можно будет окунуться с 10:00 до 24:00, обустроят у Петропавловской крепости. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров намерен 19 января "купаться и плавать".

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