"Буду купаться и плавать": Макаров рассказал о планах на Крещение

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров намерен традиционно окунуться в прорубь на Крещение. Об этом он заявил на брифинге 13 января.

- Это великий православный праздник. Убеждён, что буду купаться и плавать в этот день, - сказал спикер Заксобрания.

По словам Макарова, православные люди считают, что участвовать в крещенских купаниях крайне необходимо, несмотря ни на какие обстоятельства.

- Ничто нас не может выбить из седла, - подчеркнул спикер.

Он напомнил, что окунается в прорубь ежегодно. Макаров рассказал, что в мероприятии ежегодно участвуют тысячи человек, а сам он видел, как в прорубь окунались курсанты из африканских республик.

- Для них это экзотика, а для нас, православных, это традиция, - объяснил спикер.

Крещенские купания состоятся 19 января. Главную купель Петербурга обустроят у Петропавловской крепости. В нее можно будет окунуться с 10:00 до 24:00.

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